В Баку прошел фестиваль корейской музыки K-pop

В Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли прошел фестиваль корейской музыки K-pop (K-pop Festivalı), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

K-pop - музыкальный жанр, возникший в Южной Корее и вобравший в себя элементы западного электропопа, хип-хопа, танцевальной музыки и современного ритм-н-блюза. Появившись изначально как музыкальный жанр, K-pop превратился в масштабную музыкальную субкультуру с миллионами поклонников во всем мире.

В своем выступлении на мероприятии посол Республики Корея в Азербайджане Ли Ин-Йонг выразил признательность руководству Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли за поддержку в проведении фестиваля.

"В нынешнем году мы празднуем 30-летие со дня установления дипломатических отношений между Республикой Корея и Азербайджаном. В связи с этой датой посольство Республики Корея проведет ряд мероприятий", - сказал Ли Ин-Йонг.

По его словам, фестиваль посетило большое число зрителей, и очень отрадно наблюдать, что в Азербайджане насчитывается так много поклонников корейской музыки.

Далее выступили прошедшие отбор девять финалистов, в том числе пять танцевальных и четыре вокальные команды. В финальной части фестиваля танцевальные номера представили группы Griffon Crew, J-moon, Carpe Diem, Айгюн Гусейнова, Назрин Гаджиева, вокальные номера - Айшан Абдуллаева, Зохра Мамедли, Вугар Исмаилов, Нарынгюль Сеидбейли.

Также состоялись выступления победителей фестиваля прошлых лет.

В состав жюри вошли участник вокального телепроекта Səs Azərbaycan, Международного музыкального фестиваля "Славянский базар" (2021 год), исполнитель Тофиг Гаджиев, руководитель NERO Dance Center, хореограф Эмин Усейнов, представитель посольства Республики Корея Во Джиюун.

Фестиваль был наполнен множеством ярких и позитивных эмоций.

Отметим, что победители получат шанс представлять Азербайджан на Всемирном фестивале K-POP в Корее.