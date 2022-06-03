В Баку прошел фестиваль "Шуша - цветник детских сердец"

В Азербайджанском национальном музее ковра прошел фестиваль "Шуша - цветник детских сердец", приуроченный к Международному дню защиты детей, сообщили Trend в музее, передает Day.Az.

Фестиваль, посвященный "Году города Шуша", был проведен музеем в сотрудничестве со средней школой №47 имени Героя Отечественной войны Заура Нудиралиева.

На фестивале состоялись интересные выступления музыкальных, танцевальных коллективов и творческих групп. Были представлены спектакли "Шуша - культурная столица Азербайджана" и "Аршин мал алан" в постановке детского отдела Музея ковра, а также кукольный спектакль "Ковер-самолет", подготовленный при участии учащихся средней школы №47.

В рамках мероприятия была организована выставка рисунков и сочинений на тему "Герои города Шуша", созданных участниками конкурса, проведенного Шушинским филиалом музея среди школьников. Здесь также прошла выставка изделий ручной работы "Изображение Карабаха как арт-объект" учащихся Школы Баку Модерн. Кроме того, в насыщенную программу фестиваля вошли разнообразные мастер-классы для детей.