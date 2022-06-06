Показ оперы "Интизар" посвятили юбилею Франгиз Ализаде

4 июня в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоялся показ оперы "Интизар" посвященный юбилею всемирно известного композитора и музыкально-общественного деятеля, председателя Союза композиторов Азербайджана, народной артистки, кавалера орденов "Шараф" и "Шохрат", обладателя Почетного диплома Президента Азербайджанской Республики, члена-корреспондента НАНА, профессора Франгиз Ализаде.

Спектакль прошел при полном аншлаге. В этот день среди зрителей присутствовали представители музыкальной общественности республики, видные деятели искусства и культуры, друзья и поклонники творчества Франгиз Ализаде.

Зрители тепло и эмоционально принимали спектакль и практически все арии, дуэты и хоровые сцены сопровождались бурными аплодисментами и возгласами "браво!".

Опера "Интизар" еще раз продемонстрировала, что является одним из ярких и сильных художественных произведений, посвященных теме Карабаха. Яркая, неравнодушная, волнующая и, в то же время, сложная музыка оперы "Интизар" требует от исполнителей не только мастерства, опыта, но и души, самоотдачи. В этот день солисты спектакля и артисты хора смогли прекрасно воссоздать на сцене вполне реальные жизненные ситуации и характеры.

Одним из основных участников действия оперы по праву может быть назван оркестр. Композитор обогатила музыкальную партитуру введением народных инструментов. Раскрытие и донесение до слушателей особенностей оркестровой палитры оперы - заслуга музыкального руководителя спектакля и главного дирижера театра Эйюба Гулиева, которому совместно с артистами оркестра удалось успешно раскрыть и прочитать по своим эмоциональным и техническим решениям партитуру.

С большим вдохновением и высоким профессионализмом в спектакле приняли участие народные артисты Азербайджана Гарина Керимова (партия Асли), Акрам Поладов (партия Сеид киши), заслуженные артисты республики Инара Бабаева (партия Мелек), Рамиль Гасымов (партия Арифа), Ильхам Назаров (партия Чужака), Сабина Вахабзаде и Фарида Мамедова (невесты), Турал Агасиев (партия крестьянина), Самир Самедов (партия Дервиша) и др.

Опера "Интизар" не просто опера, а опера-оратория, в которую вошли не только национальная культура, национальный язык, но и историческая боль азербайджанского народа.

В целом, весь спектакль создал очень трепетное настроение и оставил сильные впечатления. И, как подтверждение по окончании спектакля звучали несмолкаемые аплодисменты, перешедшие в бурные овации.

Показ оперы "Интизар" коллективом Театра оперы и балета явился своеобразным ярким подарком к юбилею композитора и данью большого уважения творчеству Франгиз Ализаде.

Ирада Велибеков