В Баку показали сербские монастыри

В Бакинском доме фотографии состоялось открытие фотовыставки "Монастыри - культура, история и национальное наследие сербского народа", организованной Институтом охраны культурных памятников, Национальной организацией туризма и Православной церковью Сербии при поддержке посольства Сербии в Азербайджане и Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Выставка посвящена 25-летию установления дипломатических связей между двумя странами. Выступившие председатель правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Шахин Сеидзаде и посол Сербии в Азербайджане Драган Владисавлевич подчеркнули высокий уровень отношений между странами. Было отмечено, что экспозиция стала очередным мостом культуры между странами и позволит больше узнать об истории и архитектурных памятниках Сербии.

Сербия очень привлекательна для туристов. Сюда можно приехать, чтобы ознакомиться с городами, отдохнуть на лечебных курортах, сходить в горы и, наконец, вкусно поесть. Помимо этого, поездка в Сербию может стать культурным приключением: на территории страны сосредоточено немало памятников средневековой культуры, более двухсот храмов и монастырских комплексов, некоторые из которых входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Интересно, что в Сербии практически нет "городских" монастырей - все обители находятся, как правило, в некотором удалении от крупных населенных пунктов на лоне прекрасной природы.

Экспозиция будет представляться до 12 июня.