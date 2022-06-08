В Баку прозвучали композиции Эльзы Ибрагимовой

Произведения Эльзы Ибрагимовой всегда радуют слушателей своей искренностью, мелодичностью и безграничной любовью к Родине. Во Дворце Гейдара Алиева в Баку прошел потрясающий концерт "Nəğmə dolu bir ürəyəm, ey Vətən" (Родина, сердце поёт о тебе), на котором прозвучали композиции народной артистки Азербайджана Эльзы Ибрагимовой (10.01.1938 - 11.02.2012), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Концертная программа прошла в рамках проекта Дворца Гейдара Алиева "Əbədiyaşarlar".

Выступая перед началом программы, директор Дворца Гейдара Алиева, заслуженный артист Азербайджана Рамиль Гасымов сказал, что творчество видного представителя азербайджанской композиторской школы Эльзы Ибрагимовой навечно запечатлено в памяти слушателей.

Он отметил, что сочинение Эльзы Ибрагимовой "Nəğmə dolu bir ürəyəm, ey Vətən" - один из прекрасных музыкальных образцов, посвященных Азербайджану.

Рамиль Гасымов подчеркнул, что государство с особым вниманием и заботой относится к творческому наследию Эльзы Ибрагимовой.

На вечере незабываемые композиции Эльзы Ибрагимовой прозвучали в исполнении известных азербайджанских деятелей искусства, среди которых народные артистки Гюльянаг и Гюльяз Мамедовы, заслуженные артисты Эльтон Гусейналиев, Лала Мамедова, Васиф Магеррамли, Арзу Алиева, Рашад Ильясов, Гюлистан Алиева, Агшин Абдуллаев, Алмаз Оруджова, Теймур Амрах, талантливые исполнители Ильхама Гасымова, Замиг Гусейнов, Айтен Магеррамова, Самир Пириев, Самира Алиева, Ниджат Джафарзаде, Тюркай Меликова, Джавад Султанов, Забита Алиева, Равана Гурбанова, Айшан Мехтиева.

Артисты выступили в сопровождении инструментального ансамбля "Dan ulduzu" имени Гюлары Алиевой Азербайджанского телевидения и радио и инструментального ансамбля "Buta" под управлением Ровшана Гурбанова. На вечере вниманию слушателей были представлены такие композиции, как "Ey Vətən", "Qurban verərdim", "Bilməzdim", "Mehribanım", "Sən yadıma düşəndə", "Gecələr bulaq başı" и другие.

Режиссер-постановщик концерта - заслуженная артистка Инара Бабаева.

Вечер подарил гостям много приятных эмоций, прозвучавшие композиции уносили слушателей в мир ярких и добрых воспоминаний. Лирическое звучание произведений было наполнено невероятной теплотой, которую ощутили все присутствующие.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az.

Эльза Ибрагимова родилась 10 января 1938 года в Гаджигабуле. Выпускница музыкального училища имени Асафа Зейналлы и композиторского факультета Азербайджанской государственной консерватории (сейчас Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли).

Ее произведения исполняли известные певцы: Шовкет Алекперова, Флора Керимова, Ильхама Гулиева, Акиф Исламзаде, Ислам Рзаев, Эльмира Рагимова и многие другие. О ее творчестве очень высоко отзывались композиторы Тихон Хренников, Георгий Свиридов, Отар Тактакишвили, Джовдет Гаджиев, Ариф Меликов, Мурад Кажлаев, Гара Гараев.

Эльзой Ибрагимовой также были созданы цикл классических произведений, симфоническая поэма, оратория, вокально-инструментальные и камерные композиции, музыка к различным спектаклям. В ряду известных музыкальных сочинений выделяются оперы "Афет" (автор либретто - Гусейн Джавид) и "Горящие колыбели" (автор либретто - Рамиз Гейдар), в которой отображена боль карабахской трагедии. Композитором была написана музыка к гимну азербайджанских нефтяников к 130-летию национальной нефтяной отрасли.

Эльза Ибрагимова скончалась 11 февраля 2012 года.