CNN посвятил статью национальному танцу Азербайджана «яллы»
Яллы, шедевр азербайджанского народного танца, является не просто обычным танцем, а демонстрирует особенности азербайджанского народа, символизируя его храбрость, единство и солидарность.
Как передает Day.Az, статью о национальном танце Азербайджана опубликовал CNN Greece.
Яллы, традиционный групповой танец, считается жемчужиной и древнейшим видом азербайджанской культуры.
"Эти танцы являются выражением прошлого и настоящего, национальных традиций азербайджанского народа. Требуются усилия, чтобы сохранить это народное наследие, которое передается из поколения в поколение на протяжении веков", - говорится в статье.
Отмечается, что по оценкам экспертов, в Азербайджане насчитывается более тысячи видов яллы, в том числе "кочари", "учаяг", "телло", "тензере" и "галадангалая".
Традиционные групповые танцы Нахчывана (кочари, тензере) были включены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре