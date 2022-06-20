CNN посвятил статью национальному танцу Азербайджана «яллы»

Яллы, шедевр азербайджанского народного танца, является не просто обычным танцем, а демонстрирует особенности азербайджанского народа, символизируя его храбрость, единство и солидарность.

Как передает Day.Az, статью о национальном танце Азербайджана опубликовал CNN Greece.

Яллы, традиционный групповой танец, считается жемчужиной и древнейшим видом азербайджанской культуры.

"Эти танцы являются выражением прошлого и настоящего, национальных традиций азербайджанского народа. Требуются усилия, чтобы сохранить это народное наследие, которое передается из поколения в поколение на протяжении веков", - говорится в статье.

Отмечается, что по оценкам экспертов, в Азербайджане насчитывается более тысячи видов яллы, в том числе "кочари", "учаяг", "телло", "тензере" и "галадангалая".

Традиционные групповые танцы Нахчывана (кочари, тензере) были включены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.