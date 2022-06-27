Показ коллекции AFFFAIR Руфата Исмаила на одной из самых высоких смотровых площадок
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Всемирно известный дизайнер Руфат Исмаил представил свою новую коллекцию "Xarıbülbül" by AFFFAIR. Эксклюзивный показ прошел в рамках Baku Fashion Expo 2022, организованной Ассоциацией дизайнеров моды Азербайджана при поддержке международной компании Xiaomi, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Новая коллекция Руфата Исмаила, разработанная дизайнером в честь славной Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, охватила прошлое, настоящее и будущее, став своего рода модной летописью нашей страны. Зрелище получилось ярким: одна из самых высоких смотровых площадок города - терраса Manzara Sky с легкой руки талантливых флористов Ag Çiçəyim превратилась в густой зеленый сад, напоминающий богатую флору Карабаха.

На показе собрались представители медиа, модные инсайдеры и большое число поклонников творчества Руфата Исмаила и бренда AFFFAIR. В этот вечер дизайнер представил публике изысканные образы, в которых раскрывался всеми гранями своей красоты цветок харыбюльбюль - в форме аппликаций, принтов, вышивки ручной работы и даже аксессуаров. Именно этот символ Победы Азербайджана стал вдохновляющим при создании одноименной коллекции.

Мероприятие ознаменовалось не только новинками от знаменитого дизайнера, но и выходом новой серии стильных смартфонов генерального спонсора Xiaomi, новая модель которых ознаменовала своим появлением новую эру в сфере камер мобильных телефонов. В продолжение вечера гости любовались закатом, тестировали смартфоны Xiaomi 12 и дегустировали созданные в их честь коктейли.

Партнёры мероприятия - ресторан Manzara Sky, Venera Models, DI STUDIO, Alcopoint, Soloha, Ağ Çiçəyim и ресторан "Cыроварня".

Фото - Адыль Юсифов.

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