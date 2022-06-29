Проект "Жемчужины культуры города Шуша", реализуемый Министерством культуры Азербайджана по случаю Года города Шуша, продолжается новыми презентациями.

Как сообщили Day.Az в министерстве, очередная презентация проекта в разделе "Архитектурная летопись Шуши" посвящена Шушинской крепости.

Крепость, построенная Панахали ханом в оборонных целях, была сооружена в труднодоступном и даже осажденном месте на Шушинской низменности. Со всех сторон крепость была окружена густыми лесами, а в некоторых частях - оврагами, ввиду чего считалась неприступным для противника заграждением.

На продолжение ремонтно-восстановительных работ и строительства крепости ушли долгие годы.

Строительство Гянджинских ворот приходится на время правления Панахали хана и с XVIII века носило название Гянджинских или Чилабордских ворот. Эти ворота соединяли Шушу с городом Гянджа и Чилабордским уездом Карабахского ханства. По сравнению с другими крепостными воротами, Гянджинские сегодня сохранились в лучшем состоянии.

Расположенные на западной стороне крепости Иреванские ворота или ворота Халфали, как следует из названия, соединяли Шушу с городом Иреван и селом Халфали. Их отличие от других ворот заключается в том, что они укреплены с двух сторон симметрично расположенными двухъярусными боевыми башнями.

Еще одни ворота Шушинской крепости - расположенные на восточной стороне ворота Агоглан, известные также как ворота Мухтар, Топхана или Шушакенд.