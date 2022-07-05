В Бакинском книжном центре состоялась встреча с народным поэтом Вахидом Азизом

В Бакинском книжном центре (БКЦ) состоялась встреча волонтеров ASAN с народным поэтом, членом Союза писателей Азербайджана, переводчиком Вахидом Азизом, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятие было организовано в рамках проекта БКЦ "Национальные и нравственные ценности" при поддержке программы "Вестник культуры" организации "Волонтеры ASAN".

В ходе встречи на тему "Литература и искусство" поэт ответил на вопросы волонтеров, рассказал о своем творчестве.

Встреча с народным поэтом прошла в удивительно теплой обстановке и никого не оставила равнодушным. Беседа Вахида Азиза с представителями молодежи получилась интересной и познавательной, разносторонней. С неподдельным интересом участники мероприятия слушали рассказ Вахида Азиза о творчестве, литературе, вдохновении и жизни...

Волонтеры ASAN поделились впечатлениями от прочитанных произведений народного поэта и задали интересующие их вопросы.

Несмотря на то, что Вахид Азиз окончил Азербайджанский политехнический институт (Азербайджанский технический университет), его трудовая деятельность началась в литературной среде. В 1967 году в газете Ədəbiyyat və incəsənət ("Литература и искусство") было опубликовано стихотворение поэта, после чего его произведения стали регулярно издаваться.

В последние годы было опубликовано более 200 публицистических статей и интервью Вахида Азиза. Выпущен диск песен, написанных на слова Вахида Азиза. Читатели с большим интересом встретили его книги, в том числе Mən küləyi görürəm, Aylı pəncərə, İllərin baharı, Əllərimin kölgəsi и другие.