В Музее ковра презентуют ковер «Лампа»

6 июля в Азербайджанском национальном музее ковра состоится презентация ковра "Лампа", подаренного Шушинскому филиалу музея заместителем председателя Совета старейшин, президентским стипендиатом, первым омбудсменом нашей страны, профессором Эльмирой Сулеймановой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Музей ковра, это произведение было создано в Шуше в 1930-х годах. Первые образцы таких ковров ткали в Шуше с начала XIX века. Такие ковры, известные также под названием "Шуша", украшали особняки и дворцы. Ковры "Лампа" позднее получили распространение в Карабахе в виде "дяст-халы-гяба" - ковровых комплектов из двух боковых и одного серединного ковра. Образец ковроткачества, о котором идет речь, представляет собой боковой ковер такого комплекта. Стилизованные цветы, в том числе хары-бюльбюль, и узоры из листьев, украшающие ковер "Лампа", отражают эстетический вкус живущих здесь людей, а также красоту дивной природы Карабаха. Такие уникальные ковры, хранящиеся в музеях и различных коллекциях мира, не утратили своей известности и в наши дни. Следует отметить, что в рамках "Государственной программы по охране и развитию коврового искусства в Азербайджанской Республике на 2018-2022 годы" за последние годы наш музей получил в дар от различных организаций, в том числе Фонда Гейдара Алиева, Министерства культуры Азербайджанской Республики, а также от отечественных и зарубежных меценатов, коллекционеров, ряд ковров, имеющих историческое и художественное значение. И вот сейчас ковер "Лампа", еще один бесценный дар, пополнил собой коллекцию Шушинского филиала.