YARAT проведет фестиваль "genafest", посвященный поколению альфа – Программа - ВИДЕО
Пространство Современного Искусства YARAT представляет подробную программу детского фестиваля "genafest", посвященного поколению альфа, сообщили Day.Az в пресс-службе YARAT.
10 сентября у детей и их семей будет возможность принять участие в серии мастер-классов, панельных дискуссий, шоу и перформансов. Программа разработана с учетом интересов поколения альфа.
Центр YARAT
Мастер-класс: Роботы-перформеры (Ev.3) с AzeRobot (1-й этаж, выставочный зал)
11:30 - 13:00
15:30 - 17:00
Возрастное ограничение: 10-12 лет
Робот ТВ: Мультфильмы с ENTESK (1-й этаж, библиотека)
12:00 - 12:40
16:00 - 16:40
Без возрастных ограничений.
Мастер-класс: Цифровая архитектура с AzeRobot (1-й этаж, библиотека)
13:30 - 15:00
17:30 - 19:00
Возрастное ограничение: 10-12 лет
Панельная дискуссия: "История моего цифрового успеха" (2-й этаж, выставочный зал)
Модератор: Айтадж Ганбарова
Спикеры: Роман Аббасов (14 лет), Хазрат Габибов (13 лет) и Омар Шарифли (9 лет)
16:00 - 17:30
Без возрастных ограничений.
Мастер-класс: Инклюзивный танец с Нигяр Султановой (2-й этаж, МФК)
11:30 - 13:00
Возрастное ограничение: 10-12 лет
Мастер-класс: Цифровые композиторы с Азером Гаджиаскерли (2-й этаж, МФК)
13:30 - 15:00
Возрастное ограничение: 8-12 лет
Панельная дискуссия с роботом-гуманоидом Пеппер: "Цифровой мир и его новые возможности" (2-й этаж, МФК)
Модераторы: Пеппер и Ругия Салманова
Спикеры: Джавид Гулиев (мультимедийный художник, основатель компании "Hypnotica"), Фаиг Алиев (основатель компании "Duymeta")
15:30 - 17:00
Язык: английский (синхронный перевод на азербайджанский)
Возрастное ограничение: 8+
Кинопоказ: "Хьюго" (2-й этаж, МФК)
17:30 - 19:30
Язык: азербайджанский
Без возрастных ограничений.
Музей живописи Азербайджана XX-XХI веков
Мастер-класс: Цифровое рисование с ENTESK (1-й этаж, библиотека)
11:30 - 18:30
Возрастное ограничение: 4+
Регистрация не требуется.
Обсуждение работ искусства "От кисти к цифровому искусству" (1-й этаж, выставочный зал)
14:00 - 14:30
16:00 - 16:30
Возрастное ограничение: 8+
Путешествие в виртуальную реальность: фрески Уджала Хагвердиева (2-й этаж)
11:00 - 20:00
Без возрастных ограничений.
Регистрация не требуется.
Мастер-класс: Покадровая анимация с Агамали Алиевым (2-й этаж)
11:30 - 13:30
Возрастное ограничение: 8-12 лет
Панельная дискуссия: "Альфы - поколение будущего" (2-й этаж)
Модератор: Айтадж Ганбарова
Спикеры: Айсель Мирзоева (родитель), Октай Намазов (родитель), Имамир Мирзоева (проектный менеджер "AzeRobot Education") и Айдан Искендерзаде (детский и подростковый психиатр)
14:00 - 15:30
Возрастное ограничение: 8+
Кинопоказ: "Honey, I Shrunk the Kids" (2-й этаж)
16:00 - 17:30
Язык: английский
Без возрастных ограничений.
Панельная дискуссия: "Современная игровая индустрия" (2-й этаж)
Модератор: Айдан Давали
Спикеры: Тогрул Гурбанов (геймер), Гусейн Насирли (главный киберспортивный рефери Азербайджанской федерации киберспорта), Гамид Гасанзаде (директор самой крупной киберспортивной арены на Кавказе, представитель "GLA") и Эльмар Мустафазаде (геймер, родитель)
18:00 - 19:00
Возрастное ограничение: 8+
Рядом с центром YARAT (на открытом воздухе)
Мобильная игра: "Следователь искусства" (пункты регистрации)
11:00 - 20:00
Возрастное ограничение: 8-12 лет
Через QR-код
Мастер-класс: Роботы-художники (Wedo 2.0) с AzeRobot (Tent A)
11:30 - 13:00
15:30 - 17:00
Возрастное ограничение: 4-7 лет
Мастер-класс: Роботы-художники (Spike) с AzeRobot (Tent A)
13:30 - 15:00
17:30 - 19:00
Возрастное ограничение: 8-12 лет
Мастер-класс: "Я и мой робот" (Tent B)
11:30 - 18:30
Возрастное ограничение: 3+
Регистрация не требуется.
Знакомство с гуманоид-роботом Пеппер (Бренд-вол YARAT)
13:30 - 14:30
Без возрастных ограничений.
Регистрация не требуется.
Нигяр Ибрагимбейли и коллектив убежища для женщин и детей "Təmiz dünyа": перформанс современного танца (сцена фестиваля)
12:00 - 12:30
Без возрастных ограничений.
Регистрация не требуется.
"DanceAbility": перформанс инклюзивного танца (сцена фестиваля)
13:30 - 14:00
Без возрастных ограничений.
Регистрация не требуется.
"Hypnotica": интерактивно-мультимедийная инсталляция (сцена фестиваля)
14:30 - 18:00
Без возрастных ограничений.
Регистрация не требуется.
Камерный оркестр "Авангард", концерт "Назад в будущее" (сцена фестиваля)
19:00 - 19:30
Без возрастных ограничений.
Регистрация не требуется.
Debug и Азад Бадалов: aудиовизуальный перформанс "Цифровой звук" (сцена фестиваля)
19:45 - 20:00
Без возрастных ограничений.
Регистрация не требуется.
Вход на мероприятия бесплатный.
Для регистрации: iTicket
Для получения дополнительной информации: 050 246 92 92.
Проект реализуется при поддержке ряда партнеров, включая администрацию Бакинского бульвара, платформы iTicket, AzeRobot, радио ASAN, Wonderland, Kinderland, камерного оркестра "Авангард", Дворца водных видов спорта Aquatic, ENTESK и Cosplay Club.
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