Академический музыкальный театр откроет новый сезон в городе Шуша

Азербайджанский государственный академический музыкальный театр откроет новый, 113-й сезон, в городе Шуша, сообщили Day.Az в пресс-службе театра.

Отметим, что впервые в истории театра открытие нового сезона состоится в городе Шуша.

Выступление коллектива театра в городе Шуша пройдет в рамках XIV Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли, который 18-26 сентября пройдет в Азербайджане при организации министерства культуры.

Под открытым небом в городе Шуша коллектив театра представит фрагменты из музыкальных комедий великого композитора Узеира Гаджибейли "Arşın mal alan" ("Аршин мал алан"), "Ər və arvad" ("Муж и жена"), "O olmasın, bu olsun" ("Не та, так эта"). В показах примут участие народный артист Ильхам Намиг Камал, заслуженные артисты Наида Оруджева, Наргиз Керимова, Азизага Азизов, Алекпер Алиев, Акпер Ализаде, Шовги Гусейнов, Фарид Алиев, актеры Гюльджахан Саламова, Ульвия Алиева, Айдан Гасанова, Мехрибан Залиева, Самедзаде Хасиев, Гусейн Алили, Алимамед Новрузов, Руслан Мурсалов и другие.

Отметим, что в рамках фестиваля коллектив также представит постановку "O olmasın, bu olsun" в городе Гянджа, спектакль будет продемонстрирован 22 сентября.