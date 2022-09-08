Азербайджан удостоен дипломов международного конкурса "Искусство книги"

Сотрудник отдела книжной индустрии министерства культуры Азербайджана Ислам Гусейнов принял участие в церемонии награждения победителей 19-го Международного конкурса "Искусство книги", организованной в рамках 35-й Московской международной книжной выставки (Россия), сообщили Trend в ведомстве, передает Day.Az.

На церемонии награждения конкурса в номинациях "Наука и образование", "Искусство иллюстрации" и "Моя страна" азербайджанской стороне были вручены 3 диплома первой степени, а также 4 диплома второй степени и 3 диплома третьей степени в других номинациях.

Дипломы в данных номинациях были переданы Исламу Гусейнову.