https://news.day.az/culture/1493760.html Азербайджан удостоен дипломов международного конкурса "Искусство книги" - ФОТО
Азербайджан удостоен дипломов международного конкурса "Искусство книги" - ФОТО
Сотрудник отдела книжной индустрии министерства культуры Азербайджана Ислам Гусейнов принял участие в церемонии награждения победителей 19-го Международного конкурса "Искусство книги", организованной в рамках 35-й Московской международной книжной выставки (Россия), сообщили Trend в ведомстве, передает Day.Az.
На церемонии награждения конкурса в номинациях "Наука и образование", "Искусство иллюстрации" и "Моя страна" азербайджанской стороне были вручены 3 диплома первой степени, а также 4 диплома второй степени и 3 диплома третьей степени в других номинациях.
Дипломы в данных номинациях были переданы Исламу Гусейнову.
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