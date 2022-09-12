День Азербайджана на Международном фестивале OperaFirst

В рамках Международного каспийского фестиваля классического искусства OperaFirst 2022 в Астрахани состоялся концерт "День Азербайджана", сообщает Day.Az со ссылкой на сайт министерства культуры и туризма Астраханской области.

В этом году у народной артистки Азербайджана, председателя Союза композиторов Азербайджана, "Артиста мира" ЮНЕСКО Франгиз Ализаде - юбилей, композитор сама вела концерт, что придало мероприятию особую атмосферу.

В концерте принял участие струнный квартет Союза композиторов Азербайджана. Произведения - Франгиз Ализаде ("Мугамсаягы"), Гара Гараева ("Соната для скрипки"), Азера Дадашева ("Мольба"), Турала Мамедли ("Одинокий путник") и другие прозвучали в исполнении Закира Асадова (фортепиано), Рены Рагимовой (альт), Умиды Аббасовой (скрипка), Назрин Асланлы (скрипка), Эмина Гусейнова (скрипка), Орхана Гусейнова (виолончель).

Горожане и гости города Астрахань тепло приняли азербайджанских артистов.