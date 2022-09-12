В Эстонии представлены азербайджанские блюда и картины Ровшана Нура

В рамках Saaremaa Toidufestival (Сааремааский фестиваль еды) были представлены азербайджанские блюда и сладости, национальные танцы, открылась экспозиция нашего соотечественника Ровшана Нура "Восток и Запад". Об этом сообщил Trend сам художник, передает Day.Az.

"В начале сентября, когда лето уже начинает сдавать свои позиции, Сааремаа продолжает делиться всеми своими очаровательными сюрпризами. Сааремааский фестиваль еды предлагает интересную программу, длящуюся 11 дней. Наша презентация вызвала большой интерес, гости были в восторге и все остались очень довольны", - сказал Ровшан Нур.

Ровшан Нур - художник-пейзажист из Баку, выпускник Художественного училища имени Азима Азимзаде, Азербайджанской государственной академии художеств и Эстонской академии художеств, член Союза художников Азербайджана. Живет в Эстонии 20 лет.