Министр культуры Азербайджана встретился с президентом Фонда этнического взаимопонимания США

Министр культуры Азербайджана Анар Керимов 13 сентября провел встречу с находящимся с визитом в нашей стране основателем и президентом Фонда этнического взаимопонимания США Марком Шнайером, сообщили Day.Az в ведомстве.

На встрече состоялось обсуждение глобальной кампании "Peace4Culture" ("Mədəniyyət naminə sülh"/"Мир во имя культуры"), выдвинутой министерством в прошлом году.

Говоря о презентации вышеназванного глобального призыва, прошедшей в мае текущего года в Альянсе цивилизаций ООН, министр отметил, что Марк Шнайер был главным партнером данного проекта и одним из его спикеров.

Анар Керимов выразил признательность за поддержку этого глобального призыва.

Марк Шнайер подчеркнул, что считает Азербайджан одной из стран-лидеров в области сотрудничества в межкультурном и межрелигиозном диалоге.

Он отметил, что и впредь будет оказывать поддержку глобальной кампании "Peace4Culture".