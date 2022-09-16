В Баку открылась новая выставка

В комплексе Дворца Ширваншахов в древней части столицы Азербайджана - Ичеришехер состоялось открытие выставки, посвященной жизни и творчеству журналиста, писателя Льва Нусенбаума (в эмиграции Нуссимбаум) (1905 -1942 годы), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В экспозицию выставки "Кровь и нефть на Востоке" (прим. - одноименное произведение Нусенбаума) вошли работы авторов из Азербайджана и Германии - Агдес Багирзаде, Орхана Гусейнова, Исмаила Имана, Сабины Шихлинской, Надии Кааби-Линке, Александра Мишона (1858 - 1921 годы) и Томаса Рентмайстера. Куратор проекта - директор Goethe-Zentrum Baku Альфонс Хуг.

По словам заслуженного художника Сабины Шихлинской, выставка посвящена истории Азербайджана конца 19 - начала 20 веков.

"Период важный и очень интересный. История описана в книгах личности мистической - человека, которого мы знаем как Льва Нусенбаума, Мухаммеда Асад бека, Курбана Саида... Но не так важно, кто он... Суть заключается в том, что он жил в Баку, безумно любил Азербайджан, впитал в себя восточные традиции, впоследствии принял ислам. Уже переехав, он описывал Азербайджан с такой любовью и знанием, что весь западный мир узнаёт об истории нашей страны начала 20 века, нефтяном буме, о смеси культуры Востока и Запада из его произведений. Тот факт, что выставка проходит в Ичеришехер - неслучайно, писатель любил совершать здесь прогулки. В экспозицию вошли работы ряда авторов, один из них Александр Мишон, который запечатлел нефтяные фонтаны Баку на рубеже 19-20 веков. Каждый участник выставки отразил в своих работах тему творчества Льва Нусенбаума, в частности на тему книги "Кровь и нефть на Востоке", написанной им в Германии", - сказала она.

Сабина Шихлинская рассказала, что на выставке представляет совместную с писателем Исмаилом Иманом работу под названием "Открытое письмо".

"Раньше открытка называлась открытым письмом, и мы взяли за основу эту тему. Частный коллекционер предоставил нам триста открыток о Баку, датируемых концом 19 века. Исмаил Иман создал текст открытого письма сегодняшнего дня - будто выдуманный нами человек пишет письмо, используя социальные сети. Исмаил Иман подошел к проекту с литературной точки зрения, а я - с позиции визуального художника", - добавила она.

Известный фотохудожник Агдес Багирзаде на выставке демонстрирует фотопроект, посвященный двум зданиям в Баку.

"Мои работы - это дом Шамси Асадуллаева и дом семьи Ашурбековых. Включила в экспозицию фотографии двух этих зданий, потому что эти семьи дружили с семьей Льва Нусенбаума. Даже есть фотография, свидетельствующая об этом, она была сделана в новогодний праздник в доме Ашурбековых. Я хотела показать те дома, которые в детстве посещал Лев Нусенбаум, и те семьи, с которыми он дружил. Также я представила видео "Баку вчера и сегодня", в которое вошли архивные фотографии конца 19 - начала 20 веков. Я нашла места, запечатленные на фото, и сравниваю Баку 19-20 веков и 20-21 веков. Проект я снимала с 2003 по 2010 годы. Три года собирала материал и информацию в архиве. А в 2010 году решила приостановить проект, так как город стремительно меняется, и одно здание у меня получалось по три, четыре дубля. Поэтому приняла решение закончить этот проект на данном этапе", - сказала Багирзаде.

Орхан Гусейнов на выставке представляет пять видеоинсталляций, отражающих атмосферу периода, в котором жил Лев Нусенбаум.

"В моих работах отражены атмосфера времени, в котором жил Лев Нусенбаум в Баку и Германии, и созданный им самим образ. При работе я просматривал немецкие журналы того периода, архивные фотографии и открытки Баку. Все это формирует симбиоз культур, которые Нусенбаум смог соединить и развить в своих книгах. Я читал его произведения, после них хочется углубиться в реальные исторические факты, которые вызывают большой интерес", - подчеркнул Гусейнов.