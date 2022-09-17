Фильм азербайджанского режиссера будет представлен на двух престижных кинофорумах

Полнометражный фильм азербайджанского режиссера Тахмины Рафаэллы "Бану" будет представлен на двух престижных кинофорумах - фестивале FilmFest Hamburg и Азиатско-Тихоокеанской кинопремии, сообщили Trend в съёмочной группе кинокартины, передает Day.Az.

FilmFest Hamburg пройдет с 29 сентября по 8 октября в Гамбурге (Германия).

Азиатско-Тихоокеанская кинопремия - ежегодная премия Киноакадемии стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В текущем году пройдет с 9 по 13 ноября. Штаб-квартира киноакадемии находится в городе Брисбен (Австралия). Победители определяются международным жюри, фильмы оцениваются по кинематографическому мастерству и тому, как в них отражено сохранение национальных культурных корней.

В фильме "Бану" рассказывается история женщины, борющейся за опеку над сыном. События разворачиваются на фоне 44-дневной Отечественной войны.

Главные роли в фильме исполнили Тахмина Рафаэлла, Мелек Абасзаде, Заур Шафиев, Джафар Гасан, Кабира Гашимли и Эмин Аскеров.

Ранее фильм был представлен на 79-м Венецианском кинофестивале.