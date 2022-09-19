Актеры поддержали армию и почтили память шехидов, исполнив гимн Азербайджана

В День национальной музыки Азербайджанский государственный академический музыкальный театр провел акцию в поддержку армии, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На открытии минутой молчания была почтена память шехидов, павших в Карабахской войне, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности, за свободу и независимость страны.

Напомним, что 12-14 сентября 2022 года при пресечении широкомасштабной провокации армянских ВС 80 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана стали шехидами, около трехсот получили ранения и травмы различной степени тяжести. В связи с этим, в программу XIV Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли, который традиционно начинался в День национальной музыки - 18 сентября и широко отмечался по всей стране, были внесены изменения. Отменены все культурные мероприятия в рамках фестиваля, которые должны были состоятся в Баку и регионах страны. В основном пройдут только мастер-классы, симпозиумы и академические мероприятия.