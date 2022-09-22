На арабском портале опубликована статья о вкладе композитора Рауфа Гаджиева в культуру Алжира

На информационном портале "Аль-Харир" опубликована статья "Вклад выдающегося азербайджанского композитора Рауфа Гаджиева в культуру Алжира".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в статье, посвященной 100-летию выдающегося композитора, временный поверенный в делах нашей страны в Алжире Рафаил Багиров подробно рассказал о жизни и деятельности композитора. Он подчеркнул, что Рауф Гаджиев в 1971 году по линии Министерства культуры возглавил культурную группу в Алжире. Рауф Гаджиев вошел в историю азербайджанской музыки как композитор-новатор, он принимал активное участие в музыкальном образовании алжирской молодежи, формировании национальной музыкальной школы. Его ученики до сих пор преподают в Национальной консерватории Алжира и недавно открывшейся музыкальной школе в Будуау.

До внимания алжирских читателей было доведено, что Рауф Гаджиев во время пребывания в Алжире, наряду с педагогической деятельностью, глубоко изучал историю культуры этой страны. Он собрал и переложил на ноты образцы древнего наследия алжирцев, занимающих особое место на исламском Востоке благодаря своему фольклору, при этом композитор перенял их мелодические и ритмические особенности. Ряд инструментальных произведений Рауфа Гаджиева также был написан на основе алжирских лирических мелодий.

В статье отмечается, что Рауф Гаджиев является автором первого балета для Алжирского национального музыкального театра. Этот балет, получивший название "Три революции", был написан по заказу Министерства культуры Алжира. Основная тема произведения - освобожденный от гнета алжирский народ и его вступление в новую жизнь. Вдохновленный успехом этого балета композитор также сочинил на данную тему произведения "Пламя" и "Свобода".