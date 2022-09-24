Азербайджанский фильм "Старые чемоданы" выходит на большие экраны

Полнометражный художественный фильм "Köhnə çamadanlar" (Старые чемоданы), посвященный Победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне с 29 сентября будет представлен во всех кинотеатрах сети "CinemaPlus", сообщает Trend Life в съемочной группе фильма, передает Day.Az.

Фильм основан на реальных событиях. В нем рассказывается о судьбах и трагедиях женщин в первой и второй Карабахских войнах, с разницей почти в 30 лет... Эти женщины - жертвы армянской агрессии и герои войны, среди которых воины, матери шехидов, сестры, жены, врачи, пленные и беженцы. Разные истории, объединенные одной драматургией, происходящие на фоне войны, в сложных психологических условиях, но главное - всегда с верой в Победу!

Режиссер-постановщик и автор проекта - Саида Хагвердиева, автор сценария - Севда Солтанова, оператор-постановщик - Шахмар Сафароглу, художник-постановщик - Афшан Асадова, композитор - Вугар Джамалзаде, режиссер монтажа - Рза Алмаси Пегру, арт-директор - Таир Таирович (Алиев), генеральный продюсер - Пярвина Исмайлова, продюсеры - Кямаля Нейматова и Ниджат Мамедов, редактор - Гамида Рустамова.

В ролях - народные артисты Мамед Сяфа, Пярвана Гурбанова, заслуженные артисты Гюльзар Гурбанова, Шафаг Алиева, Насиба Эльдарова, актеры - Земфира Абдулсамедова, Зюмруд Гасымова, Ульвия Алиева, Зульфия Гурбанова, Оксана Расулова, Зульфия Назар Мамедова, Рада Насибова, Зарина Гурбанова, Айгюн Фатуллаева, Тюркай Джафарли, Кенуль Гасымова, Самими Фархад, Агиль М.Гулиев, Намиг Агаев, Вугар Гаджиев, Джаваншир Магеррамов, Расмия Нурмамедова, Гызылгюль Гулиева и другие.

В фильме, наряду с профессиональными актерами, снялись участники 44-дневной Отечественной войны, военнослужащие, проходящие службу в Пограничных войсках Государственной пограничной службы, а также талантливые люди с ограниченными возможностями здоровья.

Съемки фильма совместного производства RS Production, инклюзивного театра "OYUN", Центра инклюзивного развития и творчества DOST и министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана начались осенью 2021 года.

Торжественная презентация фильма состоялась в мае 2022 года.