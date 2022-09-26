Ильхам Назаров выступил на юбилее одного из лучших оркестров мира в Казахстане

Заслуженный артист Азербайджана, оперный певец, доктор философии по искусствоведению Ильхам Назаров принял участие в праздничном вечере одного из лучших камерных оркестров мира - "Камерата Казахстана". Об этом сообщил Trend сам певец, передает Day.Az.

Концертная программа была представлена на сцене Большого зала Казахской национальной консерватории имени Курмангазы в Алматы.

В год своего 25-летнего юбилея "Камерата Казахстана" приготовила для слушателей интереснейшую музыкальную программу в рамках традиционного IV Международного фестиваля камерной музыки "Camerata Тетро", с участием известных приглашенных музыкантов.

На открытии выступил один из гостей фестиваля Ильхам Назаров - контратенор, солист Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Азербайджана.

"Концертная программа прошла замечательно. "Камерата Казахстана" - один из лучших камерных оркестров мира, это потрясающий коллектив. Было огромным удовольствием выступить с оркестром на одной сцене, тем более на мероприятии, посвященном 25-летнему юбилею "Камераты Казахстана". Отдельную благодарность хочу выразить основателю и художественному руководителю оркестра, потрясающему музыканту - народной артистке Казахстана Гаухар Мурзабековой. Благодаря ей оркестр звучит прекрасно. И, конечно, выступать на сцене с оркестром под управлением дирижера такого уровня, как Михаил Кац, вдохновляет любого музыканта.

В программе концерта прозвучали музыка эпохи барокко, лирические композиции, неаполитанские песни, а также песня "Азербайджан" Муслима Магомаева и казахская песня "Сагындым Алматымды". Программа получилась очень обширной и интересной, и публика потрясающая, тепло нас встретила", - рассказал Trend Life Ильхам Назаров.

Отметим, что история прославленного коллектива "Камерата Казахстана" началась в 1997 году, и с того момента он является примером яркого и узнаваемого бренда Казахстана как на сценах страны, так и за рубежом.