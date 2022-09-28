Бакинский муниципальный театр показал спектакль "Sən qayıdacaqsan"

Бакинский муниципальный театр открыл 30-й театральный сезон показом спектакля "Sən qayıdacaqsan" (Ты вернешься), сообщили Trend в театре, передает Day.Az.

Показ постановки посвящен Дню памяти, отмечаемому в стране 27 сентября.

Перед показом зрители ознакомились с выставкой, в которую вошли произведения заслуженного художника Азербайджана Асмер Нариманбековой, фотохудожника Агдес Багирзаде, художников Наргиз Гулиевой, Джейран Мир Гасым Джафаровой и Айдан Набизаде.

Как отметила Асмер Нариманбекова, светлая память о наших шехидах будет вечно жить в сердцах азербайджанского народа.

"В экспозицию вошли работы, отражающие историко-культурное наследие, памятники архитектуры, красоту необыкновенной природы Карабаха. Среди моих работ несколько эскизов в технике пастель, но большинство работ выполнено маслом на холсте. Произведения написаны в период посещения Карабаха и под впечатлениями от поездки. Основной своей работой на выставке могу назвать композицию, где изображены развалины дома Хуршид бану Натаван", - сказала заслуженный художник.

Известный фотохудожник Агдес Багирзаде подходит к теме войны через призму судеб детей.

"Фотоработы, вошедшие в экспозицию, - это архивная съемка, сделанная в Тертере в 2004 году. Две работы, на одной из которых изображены ножки ребенка, а на другой - босоножки, относятся к серии под названием "Благословенны шаги твои". В этой серии я делаю акцент на детях, потому что мы в ответе за них. Еще одна работа - на ней запечатлен шлагбаум, а рядом на земле написано слово "Stop", я трактую это как стоп войне", - отметила Багирзаде.

Далее был продемонстрирован спектакль Бакинского муниципального театра "Sən qayıdacaqsan". Спектакль поставлен по одноименной пьесе Бахруза Вагифоглу, хорошо известного зрительской аудитории по ролям в театре и кино. Автор идеи спектакля и исполнительница главной роли - заслуженная артистка Азербайджана Хусния Мурватова.

В постановке красной нитью проходит тема войны, ожидания, надежд... Спектакль о судьбах тех, кто на передовой защищает Родину, и тех, кто в тылу...

Главная героиня провожает на фронт любимого супруга. Ее жизнь, как и жизнь других героев проходит в каждодневном, мучительном ожидании. Тягостное ожидание на перроне, что приедет поезд, и они вновь увидят своих родных. Седовласый мужчина ждет сына, педагог - своих учеников, молодая девушка - отца. В сердце каждого из них живет надежда, она как луч света, который отгоняет мрачные мысли. Но не каждому герою дано испытать радость встречи, чьи-то судьбы, как и железнодорожные пути навсегда разъединены...

Художник-постановщик спектакля - заслуженный работник культуры Ильхам Аскеров, директор музыкальной части - заслуженный работник культуры Назим Абидов, художник по свету - Тарлан Алескерли, дизайнер - Сабухи Самедов, над созданием костюмов работала Лейла Акперова.

В спектакле заняты заслуженный артист Рафиг Ибрагимов, актеры Мехман Абдуллаев, Зульфия Гурбанова, Тогрул Рза, Зульфия Мамедова, Эльчин Мурадов, Ульвия Рза, Фатех Мурадов и Азиза Гашимова.