Разрушенные памятники в Карабахе - вопрос, находящийся в центре постоянного внимания

Разрушенные памятники в Карабахе - это вопрос, находящийся в центре постоянного внимания министерства культуры Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в кулуарах VIII Бакинской международной книжной выставки сказал журналистам министр культуры Азербайджана Анар Керимов.

По словам министра, в первую очередь были проведены инвентаризация памятников, подвергшихся вандализму в период оккупации азербайджанских земель, фото- и -видеофиксация и классификация по степени разрушений.

"Эта информация была предоставлена ЮНЕСКО, ИСЕСКО и другим организациям для их информирования и принятия мер. Армения должна быть привлечена к ответственности за эти преступления", - сказал он.