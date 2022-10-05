Разрушенные памятники в Карабахе - вопрос, находящийся в центре постоянного внимания - Анар Керимов
Разрушенные памятники в Карабахе - это вопрос, находящийся в центре постоянного внимания министерства культуры Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в кулуарах VIII Бакинской международной книжной выставки сказал журналистам министр культуры Азербайджана Анар Керимов.
По словам министра, в первую очередь были проведены инвентаризация памятников, подвергшихся вандализму в период оккупации азербайджанских земель, фото- и -видеофиксация и классификация по степени разрушений.
"Эта информация была предоставлена ЮНЕСКО, ИСЕСКО и другим организациям для их информирования и принятия мер. Армения должна быть привлечена к ответственности за эти преступления", - сказал он.
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