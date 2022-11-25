В Союзе композиторов Азербайджана. «Земфира Гафарова - 80»

Состоялось торжественное мероприятие, посвященное 80-летнему юбилею известного исследователя азербайджанской музыки, ученого-музыковеда, педагога, просветителя, музыкально-общественного деятеля, заслуженного деятеля искусств республики, профессора, секретаря Союза композиторов Азербайджана Земфиры Гасан гызы Гафаровой, сообщили Day.Az в Союзе композиторов Азербайджана.

Творческая и научная деятельность Земфиры Гафаровой началась в 70-е годы прошлого столетия. Окончив с отличием в 1966 году историко-теоретический факультет Азербайджанской Государственной консерватории им. У.Гаджибейли и проявляя большой интерес к научной деятельности, З.Гафарова в 1968-1972 г.г. обучается в аспирантуре института Архитектуры и искусства НАНА. Объектом своей научной работы музыковед избирает бессмертную оперу У.Гаджибейли "Кероглу". Результатом многолетнего скрупулезного исследования стала защита в 1984 году диссертации и издание книги на эту тему. Ее монография "Опера "Кероглу" Узеира Гаджибекова" стала первым крупным исследованием, посвященным знаковому произведению азербайджанской музыки.

В те же годы Земфира Гафарова достойно представляет азербайджанскую музыкальную науку на международных конференциях и симпозиумах, проводимых как в республике, так и за ее пределами. Круг музыковедческих интересов З. Гафаровой не ограничивается произведениями У. Гаджибейли, он достаточно широк и обращен к творчеству современных азербайджанских композиторов и исполнителей. Ею написаны брошюры о жизни и деятельности Тофика Бакиханова, Гаджи Ханмамедова, Шафиги Ахундовой, Рауфа Алиева, о флейтисте Тельмане Гаджиеве, певце Али Ахвердиеве и др. Особое место среди них занимает объемная книга и жизни и творчестве композитора Рамиза Мустафаева. Многочисленные статьи З.Гафаровой о других представителях азербайджанского музыкального искусства, а также очерки и рецензии, опубликованные в разные годы на страницах республиканских газет и журналов, собраны в ее книге "Азербайджанское музыкальное искусство: 1969-2008 годы" ("Azərbaycan musiqi incəsənəti: 1969-2008- ci illər").

Научно-исследовательскую деятельностью Земфира Гафарова успешно сочетает с педагогической работой. Более 50 лет она преподает в Бакинской Музыкальной Академии им. У.Галджибейли, где в настоящее время является профессором кафедры "История музыки". На протяжении ряда лет она делилась своим значительным педагогическим опытом с турецкими коллегами, работая в Консерватории города Эдирне.

Торжественное мероприятие, посвященное 80-летнему юбилею Земфиры Гафаровой, открыл заместитель министра культуры Азербайджана Вагиф Алиев. Он отметил, что Земфира Гафарова достойно встречает свой солидный юбилей, пройдя славный творческий путь и как музыковед-исследователь, и как замечательный педагог и музыкально-общественный деятель. От имени Министра культуры республики Анара Керимова он вручил юбиляру приветственный адрес.

Затем выступила Председатель Союза композиторов Азербайджана, Народная артистка, член-корреспондент НАНА, профессор Франгиз Ализаде. Она отметила, что Земфира Гафарова более полувека является членом Союза композиторов. В настоящее время, будучи уже 12 лет секретарем творческого Союза, она завоевала любовь и уважение своей активной позицией, доброжелательностью, вниманием к коллегам. Курируя секцию "Музыковедение и музыкальная критика", она координирует деятельность музыковедческого крыла Союза композиторов. При ее непосредственном участии осуществляются все проекты Союза композиторов по пропаганде и популяризации творчества азербайджанских композиторов, - подчеркнула Ф.Ализаде. За большие заслуги в исследовании творчества основоположника азербайджанской профессиональной музыки она вручила Земфире Гафаровой учрежденную Союзом композиторов Медаль "Узеир Гаджибейли" и почетный адрес.

Многогранная деятельность З.Гафаровой была освещена в последующих выступлениях. Проректор БМА, заслуженный деятель искусств, профессор Гюльназ Абдуллазаде , зачитав адрес от ректора Бакинской музыкальной академии, Народного артиста СССР и Азербайджана, профессора Фархада Бадалбейли, рассказала о научной деятельности З.Гафаровой, заслуженный учитель, профессор Ульвия Иманова - о педагогической деятельности. Профессор, доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств Имруз Эфендиева посвятила свой доклад трудам З.Гафаровой, посвященным композитору Рамизу Мустафаеву. Музыкально-общественная деятельности З.Гафаровой получила отражение в выступлении заслуженного работника культуры Сеадет Тахмиразгызы, а обобщенный портрет юбиляра представила музыковед Наргиз Гуламова.

На мероприятии состоялась презентация новой книги Земфиры Гафаровой - "Избранные статьи" (Баку, издательство "А-Ренессанс", 2022). Ее представила музыковед Рая Аббасова.

Прекрасным дополнением к выступлениям стала демонстрация слайд-шоу, содержащего многочисленные фотоматериалы, отражающие интересные моменты жизненного и творческого пути известного музыковеда.

В музыкальной части мероприятия были исполнены произведения азербайджанских композиторов, творчеству которых Земфира Гафарова посвятила свои исследования. Прозвучали: "Импровизация" для скрипки и фортепиано Т.Бакиханова, две части из Концерта №3 для тара и оркестра Г. Ханмамедова, песня "Anam yadıma düşdü" Р.Мустафаева, песня "Həsrətindəyam" Ш.Ахундовой, а также романс-газель "Сенсиз", Ария Гюльчохры из оперетты "Аршин мал алан" и Увертюра из оперы "Кероглу" У.Гаджибейли.

В их исполнении принимали участие народная артистка Ульвия Гаджибекова (фортепиано), народная артистка Гюльянаг Мамедова (вокал), заслуженный артист Сахиб Пашазаде (тар), вокалисты Фяхри Кязим Ниджат и Аминат Ахмедова, скрипачка, президентский стипендиант Заррин Алиева, а также концертмейстеры Диляра Керимова, Арзу Мамедова, Фарида Гусейнова, Севиндж Керимова.

Вечер, прошедший в теплой, сердечной обстановке, вела заслуженный деятель искусств, профессор Хаджар Бабаева.