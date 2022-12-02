https://news.day.az/culture/1516165.html В Баку покажут спектакль «Гайнана» на узбекском языке
В Баку покажут спектакль «Гайнана» на узбекском языке
Труппа Каттакурганского городского драматического театра Узбекистана приехала на гастроли в Баку.
Об этом Day.Az сообщили в Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре.
Отмечено, что сегодня на сцене Музыкального театра будет показан спектакль "Гайнана" на узбекском языке.
Кроме того, любители театра смогут посмотреть этот спектакль также 4 и 5 декабря.
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