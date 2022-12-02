В Баку покажут спектакль «Гайнана» на узбекском языке

Труппа Каттакурганского городского драматического театра Узбекистана приехала на гастроли в Баку.

Об этом Day.Az сообщили в Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре.

Отмечено, что сегодня на сцене Музыкального театра будет показан спектакль "Гайнана" на узбекском языке.

Кроме того, любители театра смогут посмотреть этот спектакль также 4 и 5 декабря.