В Центре искусств "Хатаи" в Баку открылась выставка "Гармония воды и цвета 2022" (Su və rəng ahəngi 2022), сообщает Day.Az.

Мероприятие организовано азербайджанским представительством Международного общества акварелистов (IWS Globe) - IWS Azerbaijan и галереей "Хатаи Акварель" при поддержке министерства культуры, Союза художников и Азербайджанской государственной картинной галереи.

На открытии директор Центра искусств "Хатаи" Захид Авазов, доктор философии по искусствоведению, заслуженный деятель искусств Зиядхан Алиев, председатель IWS Azerbaijan Сабина Искендер, заведующий музейно-выставочным отделом Государственной картинной галереи Эльчин Гусейн поделились своими впечатлениями об экспонируемых произведениях.

Было отмечено, что выставка на тему "Азербайджан" организована с целью поддержки развития акварельной живописи и повышения интереса к работам, написанным в этой технике.

На участие в выставке более 100 художников прислали 250 работ, из них для экспозиции было выбрано 100 произведений 76 авторов.

В завершение участникам выставки были вручены сертификаты.

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