«Травиата» со звездами оперы восхитила зрителей

Нигяр Алиева

28 января в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоялся спектакль "Травиата" Джузеппе Верди. Широко разрекламированный спектакль, который вела художественный руководитель и главный дирижер Мюнхенского оперного фестиваля (Германия) Корнелия фон Керссенброк, прошел при полном аншлаге, собрав меломанов, истинных любителей этого спектакля - шедевра мирового оперного искусства. В этот день в зале присутствовали представители посольства Германии в Азербайджане, иностранные гости, видные общественные и творческие деятели страны, журналисты и бомонд города, передает Day.Az.

Яркая игра артистов и великолепная музыка Джузеппе Верди в исполнении оркестра представляли спектакль зрелищным и интересным. Блестяще и безупречно исполнили свои партии Заслуженные артисты Азербайджана Инара Бабаева (партия Виолетты) и Азер Заде (партия Альфредо), Народные артисты республики Авез Абдулла (партия Жермона), Али Аскеров (партия Маркиза), Акрам Поладов (партия Д`Обиньи), Заслуженные артисты республики Сабина Вахабзаде (партия Флоры), Турал Агасиев (партия Гастона), солисты Махир Тагизаде (партия барона Дюфоля), Нина Макарова (партия Аннины). Исполнение популярных арий оперы солистами каждый раз взрывало зал продолжительными аплодисментами и возгласами "браво". После спектакля бурные и нескончаемые овации зрителей долго не отпускали солистов и дирижера со сцены.

После спектакля дирижер оперы Корнелия фон Керссенброк поделилась своими впечатлениями, сказав следующее: "Мы сегодня провели замечательный спектакль. Я получила огромное удовольствие от профессионального уровня солистов и оркестра. Не скрою, принимать участие в творческой деятельности вашего театра считаю для себя высокой честью и без преувеличения считаю Ваш театр одним из лучших в Европе. Хочу сказать несколько слов о вашем замечательном городе. Он фантастически красив и я от увиденного нахожусь под неизгладимым впечатлением. Всегда с большим удовольствием приезжаю к вам. Мы с директором театра, уважаемым господином Акифом Меликовым договорились об осуществлении очень интересных совместных проектов, которые состоятся в этом и в 2024 году. Уезжая хочу пожелать Вашему народу и стране благополучия и процветания".