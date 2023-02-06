Разнообразие творческих подходов - одним вечером в Баку

В рамках IX фестиваля "Gəncliyin səsi" (Голос молодости) на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт дипломных работ молодых композиторов, сообщает Day.Az.

На вечере выступил Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижера Мустафы Мехмандарова. Солистка программы - лауреат республиканских и международных конкурсов, пианистка Тамилла Ахадова.

В программе прозвучали произведения Айсель Азизовой, Тамиллы Ахадовой, Вусала Намазлы (представленные при окончании магистратуры) и Тофига Рзаева (представленные при окончании бакалавриата).

Представленные на вечере произведения молодых авторов вызвали большой интерес у слушателей. Молодые композиторы в своих сочинениях представили разнообразие творческих подходов и различные средства музыкальной выразительности.

Отметим, что при организации Министерства культуры Азербайджана 1-8 февраля в Баку и Гяндже проходит IX фестиваль "Gəncliyin səsi", посвященный Дню молодежи Азербайджана.

Цель фестиваля - повышение интереса представителей молодежи к творческой сфере, выявление их талантов и способностей, поощрение творческой деятельности.

Информационная поддержка концерта - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.