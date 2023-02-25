Мировой успех азербайджанского композитора Франгиз Ализаде

В феврале в Москве состоялся фестиваль "Душа контрабаса". Сюда съехались виртуозы-исполнители из многих стран. Одним из центральных событий фестиваля стал концерт 13 февраля в Рахманиновском зале, с участием турецкого исполнителя на контрабасе - Онура Озкая и российского музыканта-ударника, в совершенстве овладевшим искусством игры на индийском инструменте табла, Геннадия Лаврентьева.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Союза композиторов, в столице России с большим успехом был представлен Концерт Франгиз Ализаде Deyişmə-2, который представляет собой уникальный пример сочетания европейского инструмента - контрабаса с традиционным индийским инструментом табла. Дуэт замечательных солистов сопровождал оркестр Московской консерватории под управлением народного артиста России Феликса Коробова.

Также отметим концерт известного датского ансамбля Rudersdal Chamber Players, который на днях состоялся в Копенгагене. Были исполнены четыре произведения Франгиз Ализаде - Трио Impromptus, квартеты Was wird?, Dance, квинтет Xəzər, а также Solaris датского композитора А.Рассмусена.

Кроме того, в Нью Йорке, на Манхеттене состоялся концерт оригинального квартета из четырех виолончелей под названием - Owls. Наряду с музыкой американских композиторов Т.Риллая и Дж.Адамса, была представлена композиция азербайджанского композитора Ф.Ализаде Dance, вызвавшая ажиотаж среди слушателей. В своей статье в New York Times музыкальный обозреватель газеты назвал музыку Ф.Ализаде "самым впечатляющим номером программы", отмечая, что "качественная академическая музыка всегда находит горячий отклик публики".

Стоит признать, что исполнители-солисты и коллективы охотно включают в свой репертуар произведения азербайджанского композитора по той простой причине, что они неизменно приносят им успех и вызывают горячий отклик у слушателей в разных странах. Не случайно, что и сейчас композитору приходят известия о многих планируемых концертах, где будет исполняться ее музыка, с просьбой посетить эти события.

В марте в городах Германии состоятся концерты, где прозвучит Концерт для ударных инструментов и оркестра Silk Road.Кроме того, на многочисленных концертах в Америке и Европе будут исполняться ее камерные произведения. Особой популярностью пользуется Phantasie для гитары, изданная швейцарским издательством HUG. После того, как замечательный испанский гитарист -Esteban Colucci - поместил свое исполнение этой пьесы на канал в YouTube, обращение гитаристов многих стран к этой музыке стало еще больше.