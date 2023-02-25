В Бакинской филармонии прошло мероприятие памяти жертв Ходжалинского геноцида

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку прошло мероприятие, посвященное 31-й годовщине Ходжалинского геноцида, сообщает Day.Az.

В начале вечера минутой молчания была почтена память жертв Ходжалинского геноцида.

В программе выступили Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижера Мустафы Мехмандарова и Азербайджанская государственная хоровая капелла (художественный руководитель - народная артистка Азербайджана Гюльбаджи Иманова).

В программе прозвучали произведения азербайджанских композиторов. Душевное и поистине трогательное исполнение сочинений произвело на слушателей большое впечатление. Музыканты оркестра и солисты хора полностью передали глубину музыкальных произведений и замысел авторов.