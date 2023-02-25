В Бакинской филармонии прошло мероприятие памяти жертв Ходжалинского геноцида - ФОТО
В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку прошло мероприятие, посвященное 31-й годовщине Ходжалинского геноцида, сообщает Day.Az.
В начале вечера минутой молчания была почтена память жертв Ходжалинского геноцида.
В программе выступили Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижера Мустафы Мехмандарова и Азербайджанская государственная хоровая капелла (художественный руководитель - народная артистка Азербайджана Гюльбаджи Иманова).
В программе прозвучали произведения азербайджанских композиторов. Душевное и поистине трогательное исполнение сочинений произвело на слушателей большое впечатление. Музыканты оркестра и солисты хора полностью передали глубину музыкальных произведений и замысел авторов.
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