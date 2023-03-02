Искусство в исполнении - сольный концерт юного таланта в филармонии - ФОТО
В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в рамках проекта "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи) прошел сольный концерт лауреата республиканских и международных конкурсов, юной скрипачки Эльмиры Дадашевой, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Мероприятие было посвящено 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
На музыкальном вечере солистка выступила в сопровождении лауреата международных конкурсов, концертмейстера Арзу Сафаровой. В программе прозвучали произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Пабло де Сарасате, Генрика Венявского, Томазо Антонио Витали - Леопольда Шарлье, Никколы Паганини, Гара Гараева.
Несмотря на юный возраст Эльмира Дадашева уверенно держалась на сцене и исполняла сочинения известных композиторов очень душевно и красиво. Публика сразу почувствовала - она получает огромное удовольствие от игры на скрипке, наслаждается прекрасной музыкой.
Выступление юной скрипачки было встречено публикой с большим интересом и сопровождалась бурными аплодисментами, что, несомненно, станет стимулом для Эльмиры Дадашевок к новым творческим свершениям.
Отметим, что Эльмира Дадашева является ученицей Детской музыкальной школы №22 имени Ниязи, она проходит обучение в классе у заслуженного педагога Ильхамы Агаевой.
Напомним, что автор идеи проекта "Gənclərə dəstək" - директор филармонии, народный артист Азербайджана Мурад Адыгезалзаде, координатор - музыковед Айла Керимова-Закария. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Азербайджана.
Главная цель проекта - выявление и поддержка молодых талантов, сохранение и развитие традиций мировой и отечественной музыкальной культуры, реализация программ, направленных на решение задач музыкального просветительства, формирование правового сознания среди отечественных музыкантов.
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