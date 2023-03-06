https://news.day.az/culture/1544129.html В Баку прошел вечер классической музыки, посвященный памяти шехидов и жертв землетрясения в Турции - ФОТО
В Баку прошел вечер классической музыки, посвященный памяти шехидов и жертв землетрясения в Турции - ФОТО
В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт, посвященный памяти шехидов и жертв землетрясения в Турции, сообщает Day.Az.
На вечере выступил Азербайджанский государственный камерный оркестр имени Гара Гараева под управлением заслуженного деятеля искусств Эльшада Багирова. Солисты - заслуженные артисты Азербайджана Наргиз Алиева (фортепиано), чтец Хусния Мурватова и Ровшан Амрахов (скрипка) представили слушателям свои выступления. В программе прозвучали произведения азербайджанских, турецких и западноевропейских композиторов.
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