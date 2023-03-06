В Баку прошел вечер классической музыки, посвященный памяти шехидов и жертв землетрясения в Турции

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт, посвященный памяти шехидов и жертв землетрясения в Турции, сообщает Day.Az.

На вечере выступил Азербайджанский государственный камерный оркестр имени Гара Гараева под управлением заслуженного деятеля искусств Эльшада Багирова. Солисты - заслуженные артисты Азербайджана Наргиз Алиева (фортепиано), чтец Хусния Мурватова и Ровшан Амрахов (скрипка) представили слушателям свои выступления. В программе прозвучали произведения азербайджанских, турецких и западноевропейских композиторов.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.