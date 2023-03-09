Определились победители чемпионата Баку по танцам 2023 года, организованного Союзом молодежи Азербайджана (СМА) и Ассоциацией танцев Азербайджана (АТА), сообщает Day.Az.



Чемпионат проходил в номинациях соло, дуэт, малая группа, группа, ансамбль и большой ансамбль. В конкурсе приняли участие представители Баку и регионов страны.

"В прошедшем чемпионате мы увидели выступления как знакомых нам команд, так и новых, решивших себя проявить. Наша цель - выявление новых талантов среди подрастающего поколения и молодежи, создание им условий для реализации своего потенциала как в соло-исполнении, так и в составе коллективов, и развитие танцевального искусства в стране", - отметил председатель оргкомитета Азиз Азизов. Среди победителей коллективы "Azad" (художественный руководитель Рахим Бабаев), "Baku ritm group" (худрук Рахман Иманов), "Alov" (худрук Эмиль Панахов). Обладательницей гран-при стала солистка Хачмазской детской школы искусств Ламия Гаджизаде.

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