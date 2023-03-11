Привлекающие своей непредсказуемостью картины художников-любителей

При организации министерства культуры, Союза художников Азербайджана, Государственной картинной галереи и Центра искусств "Хатаи" состоялось открытие итоговой выставки художников-любителей под названием "Hisslər və Rəsmlər" (Чувства и картины), сообщает Day.Az.

На открытии выступили секретарь Союза художников Азербайджана, народный художник Агали Ибрагимов, заместитель директора Государственной картинной галереи Гюльшан Гарибли, директор Центра искусств "Хатаи" Захид Авазов, представитель Исполнительной власти Хатаинского района Мехрибан Исрафилова и другие.

В экспозиции было представлено более 150 выбранных работ в свободной тематике. Главная цель проекта - мотивация к творческой деятельности. Творчество непрофессиональных художников всегда вызывало неподдельный интерес. Большой популярностью пользуются выставки самодеятельного изобразительного искусства, на которых представлены работы разных жанров и направлений. Картины любителей привлекают своей непредсказуемостью и непосредственностью восприятия, смешением стилей и пластических приемов. Любительская живопись имеет своих почитателей, в том числе и среди профессиональных художников.

Лучшие работы были отмечены ценными призами и сертификатами. Полный список работ по ссылке https://www.yumpu.com/.../hisslr-v-rsmlr-hvskar-rssamlarn... .

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