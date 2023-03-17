В Баку состоится премьера спектакля "Спор плодов" по произведению великого Мухаммеда Физули

В Баку в Международном центре мугама, 1 апреля в 19.00, состоится премьера спектакля "Спор плодов", сообщает Day.Az.

Спектакль для всей семьи "Спор плодов" создан в рамках проекта "Мугам объединяет мир!". Проект направлен на знакомство юных зрителей Международного центра мугама с народной музыкой Азербайджана и литературными произведениями других стран. В спектаклях проекта будет показано как чудесным образом переплетаясь музыка и слово могут гармонично существовать в одном пространстве.

Притча "Спор плодов", написанная великим азербайджанским писателем XVI века Мухаммедом Физули, рассказывает о том, что у каждого в жизни есть своё место и свои почитатели. Нельзя свои достоинства превозносить унижением других. Произведение из прошлого очень актуально и в современном мире.

Спектакль будет наполнен музыкой, композициями мугама, танцами и весёлыми проделками плодов. Очень рекомендуется к просмотру всей семьёй. Чтобы можно было после спектакля обсудить с детьми увиденное, и поговорить о поведении плодов в формате "что такое хорошо, и что такое плохо...".

Для приобретения билетов https://iticket.az/events/concerts/sohbetul-esmar-meyvelerin-sohbeti/88013

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