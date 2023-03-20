Сегодня день рождения Джафара Джаббарлы

Сегодня День рождения азербайджанского драматурга, поэта и издателя Джафара Джаббарлы. Со дня рождения великого писателя прошло 124 года, передает Day.Az.

С глубоким уважением и почтением чтим светлую память гениального поэта.

Дж.Джаббарлы родился 20 марта 1899 года в селении Хызы в бедной семье. После смерти отца в 1902 году, семья трехлетнего Джафара Джаббарлы переехала в Баку.

Первоначально Джафар занимается изучением Корана, после этого он вступает в школу Бадал-бека. В этой школе его обучает отец Микаила Мушфига - Мирза Гадир Исмайылзаде. После того как его выгоняют из школы, Джафар заканчивает образование в русско-татарской школе. Там ему преподают Сулейман Сани Ахундов и Абдулла Шаиг. Дж.Джаббарлы начал писать стихи в раннем возрасте. По последним данным, одно из его ранних стихотворений было опубликовано в газете "Хагигат и Афкар" в 1911 году.

Позже, с помощью Иса-бека Ашурбейова вступает в отдел электромеханики Политехнической школы. Начал печататься с 1915 года. В это время Джафар Джаббарлы публикует свои первые стихи в журналах "Бабайи-Эмир", "Молла Насреддин", "Дебистан". Эти стихи публикуются под псевдонимами "Гаййур-аййар", "Шабранг-аййар". Ранние сатирические стихи и рассказы Джафара направлены против социального неравенства, женского бесправия и отсталости.

В 1916 году Джафар Джаббарлы пишет историческую драму "Насреддин-шах", в котором разоблачает феодальную деспотию в Иране. В период Азербайджанской Демократической Республики, Джафар Джаббарлы работал стенографом в парламенте республики.

В 1920 году он поступил в Бакинский государственный университет на факультет медицины, однако из-за отсутствия интереса к медицине, он вскоре перешел на факультет востоковедения. Дальнейшие пьесы писателя "Айдын" (1922) и "Октай Эль-оглы" (1923) изображают суровую реалистическую манеру, реакционную сущность местной буржуазии. В 1923-1924 годах пишет поэму "Девичья башня", в основе которой лежит легенда о трагической судьбе женщины феодального Востока. В 1927 году пишет историческую трагедию "Невеста огня" о легендарном вожде освободительного восстания - Бабеке.

Джафар Джаббарлы считается основателем школы киносценаристов Азербайджана. По мотивам двух его пьес "Севиль" и "Алмаз" были сняты фильмы в 1929 и 1936 годах соответственно. В основе обоих фильмов лежит тема борьбы за права женщин и крушение традиционного гендерного неравенства.

В 1931 году Джаббарлы пишет пьесу "В 1905 году", где показывает обстановку межэтнических столкновений "татар" (азербайджанцев) и армян в период первой русской революции в Закавказье. Джаббарлы - автор азербайджанской версии либретто 2-й редакции оперы Р.М.Глиэра "Шахсенем" и многих киносценариев. Был также переводчиком. Перевел на азербайджанский язык произведения У.Шекспира, Ф.Шиллера, П.Бомарше, Л.Н.Толстого, М.Горького и многих других русских и европейских классиков.

Джафар Джаббарлы умер в возрасте 35 лет от сердечной недостаточности.