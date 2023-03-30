https://news.day.az/culture/1551030.html В Баку покажут литовскую драму "Другая "Команда мечты""
В Баку покажут литовскую драму "Другая "Команда мечты""
При организации посольства Литвы в Азербайджане в Landmark в Баку пройдет показ документального фильма о баскетболе The Other Dream Team ("Другая "Команда мечты"), сообщает Day.Az.
Показ литовского документального фильма состоится пятого апреля в 18:00.
Авторы сценария фильма - Мариус А. Маркевичус и Джон Вейнбах, режиссер - Мариус А. Маркевичус.
Фильм рассказывает о стремлении Литвы к независимости и передает это через историю легендарных баскетболистов. Главная ось фильма - Олимпиада 1992 года в Барселоне, на которой мужская баскетбольная сборная страны выиграла бронзовые медали.
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