Стало известно о состоянии здоровья Мехрибан Зеки
Стали известны последние данные о состоянии здоровья народной артистки Мехрибан Зеки, пострадавшей в результате дорожно-транспортного происшествия в поселке Сарай Абшеронского района.
Как передает Day.Az, об этом сообщил коллега народной артистки Туран Угур.
По его словам, состояние Мехрибан Зеки хорошее: "Ее самочувствие нормализовалось, ожидается, что или завтра, или в воскресенье ее выпишут из больницы".
Напомним, что в результате ДТП, произошедшего 22 марта в поселке Сарай Абшеронского района, погиб заслуженный работник культуры Огтай Алиев, его супруга, заслуженная артистка Дилара Алиева и народная артистка Мехрибан Зеки были госпитализированы с различными травмами.
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