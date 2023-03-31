Стало известно о состоянии здоровья Мехрибан Зеки

Стали известны последние данные о состоянии здоровья народной артистки Мехрибан Зеки, пострадавшей в результате дорожно-транспортного происшествия в поселке Сарай Абшеронского района.

Как передает Day.Az, об этом сообщил коллега народной артистки Туран Угур.

По его словам, состояние Мехрибан Зеки хорошее: "Ее самочувствие нормализовалось, ожидается, что или завтра, или в воскресенье ее выпишут из больницы".

Напомним, что в результате ДТП, произошедшего 22 марта в поселке Сарай Абшеронского района, погиб заслуженный работник культуры Огтай Алиев, его супруга, заслуженная артистка Дилара Алиева и народная артистка Мехрибан Зеки были госпитализированы с различными травмами.