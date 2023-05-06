Дурочка и зэк – как в Баку два одиноких сердца нашли друг друга

В рамках Дней Москвы в Баку в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре прошел показ спектакля "В лунном сиянии" по пьесе Владимира Лидского "Дурочка и зэк", представленный Московским театром "Школа современной пьесы", сообщает Day.Az.

"Мы знаем, что Баку - гостеприимный и театральный город, с прекрасными театральными традициями и с людьми, которые любят русское искусство и русский театр", - отметил художественный руководитель театра "Школа современной пьесы" Дмитрий Астрахан.

Казалось бы, сколько всего уже написано, сказано, сыграно о любви, и очередной спектакль вряд ли сможет чем-то удивить. Но у режиссера Виктории Печерниковой это получилось. Да так, что в итоге вышла трогательная, наивная и целомудренная история, которая заставляет зрителя то смеяться, то плакать, но главное - искренне сопереживать происходящему на сцене.

Дурочку обмануть несложно. Но легко ли ее очаровать? Трогательная история любви двух героев, между которыми, казалось бы, нет ничего общего. И чем дольше они общаются и рассказывают истории из жизни, тем больше осознают, что их встреча не случайна. Она мечтает путешествовать... и он. Она отличается от других... и он. Она одинока... и он одинок. Два одиноких сердца нашли друг друга!

Дни Москвы в Баку, которые прошли с 3 по 5 мая, организованы Правительством Москвы при поддержке Исполнительной власти города Баку, посольства России в Азербайджане, Русского дома в Баку, министерства культуры Азербайджана.