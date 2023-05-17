Министерство культуры организует гастрольные поездки в регионы

Дан старт гастрольным поездкам в регионы, организованным Министерством культуры Азербайджана в мае в рамках цикла мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщили Day.Az в министерстве, 22 мая в Центре Гейдара Алиева Билясуварского района с концертной программой выступит инструментальный состав Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова, носящего почетное звание "Заслуженный коллектив".

Руководитель ансамбля - Махир Ордубади, солисты - Равана Гурбанова, Вафа Везирова, Нурлана Абдуллаева, Нурлан Азизбейли и Талех Яхьяев.