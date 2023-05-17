В Азербайджане станет возможным бесплатно узнать тайны истории

Ежегодно 18 мая отмечается как Международный День музеев. Он был основан в 1977 году по инициативе Международного совета музеев (ICOM).

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Министерство культуры.

В связи с этим 18 мая двери музеев страны будут открыты для всех бесплатно.