https://news.day.az/culture/1565040.html В Азербайджане станет возможным бесплатно узнать тайны истории
В Азербайджане станет возможным бесплатно узнать тайны истории
Ежегодно 18 мая отмечается как Международный День музеев. Он был основан в 1977 году по инициативе Международного совета музеев (ICOM).
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Министерство культуры.
В связи с этим 18 мая двери музеев страны будут открыты для всех бесплатно.
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