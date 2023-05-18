Культурное наследие Карабаха и Восточного Зангезура в красочных картинах

В Культурном центре Службы государственной безопасности состоялось открытие групповой выставки художников под названием "Карабах", организованной Karvan Art Group, сообщает Day.Az. Проект, приуроченный к 100-летию великого лидера Гейдара Алиева, реализован при поддержке Министерства культуры и Азербайджанской государственной художественной галереи.

Главная цель проекта - доведение до широкой общественности материального и культурного наследия Карабаха и Восточного Зангезура, разрушенных во время оккупации Арменией, природной красоты регионов, историко-архитектурных памятников и этнографических особенностей как драгоценных жемчужин общечеловеческой культуры, отметил руководитель Karvan Art Group Джваид Мамедов.

В экспозиции под кураторством искусствоведа Ханым Рзаевой представлены работы 13 художников - депутат Милли Меджлиса, член Международной ассоциации художников при ЮНЕСКО, председатель Объединения художников Нахчыванской Автономной Республики, заслуженный художник Ульвия Гамзаева, художники Интигам Агаев, Гюнель Равилова, Ильгар Тахири, Магеррам Али, Нигяр Фамилсой, Вюсаля Шарифова, Айнура Мустафаева, Ульви Ядигарлы, Мурад Зейналов, Гусейн Кенгерли и Рауф Шамильзаде.