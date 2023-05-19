18 мая – Международный день музеев

16-18 мая, по случаю празднования Международного дня музеев, Азербайджанский национальный музей ковра провел серию мероприятий, передает Day.Az.

16 мая, в 12:00, в специально созданной комнате "Челеби" детский психолог Центра психического здоровья Парвин Муслумзаде провела сеанс арт-терапии под названием "Мой мир" для учеников 4 "Б" класса средней школы №20.

17 мая директор Центра изменения климата Джамиля Мамедова прочла лекцию "Изменения климата как глобальная экологическая проблема" с целью просвещения молодого поколения о таких глобальных проблемах, как изменение климата, утрата биологического разнообразия, а также мобилизации усилий молодежи в борьбе с вышеописанными проблемами.

18 мая, в 12:00, по случаю празднования Международного дня музеев был представлен интерактивный спектакль "Будь голосом природы!" Спектакль, поставленный отделом "Детский музей" АНМК, был представлен Детским советом, созданным при упомянутом отделе, и учениками пятого класса образовательного комплекса №132-134. На мероприятии также выступила танцевальная группа Azəri inciləri. Спектакль на тему защиты наземной экосистемы, призывающий любить и охранять природу, завершился представлением соответствующего теме спектакля арт-объекта.

Мероприятия были проведены при поддержке Министерствa культуры Азербайджанской Республики, Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики и Общественного объединения "Азербайджанский национальный комитет Международного совета музеев (ICOM)" и организованы Азербайджанским национальным музеем ковра.

Международный день музеев, учрежденный по инициативе ИКОМ в 1977 году, ежегодно отмечается во всем мире 18 мая под определенным девизом. Девиз нынешнего года - "Музеи, устойчивость и благополучие".