Живопись и патриотизм сливаются в выставке, которая пройдет в Баку

В Галерее искусств Музейного центра 26 мая откроется персональная выставка талантливого художника Эльдениза Бабаева "Весть о Победе".

Как сообщает Day.Az, выставка, посвященная 105-летию Азербайджанской Республики, 100-летию Турецкой Республики и 100-летию великого лидера Гейдара Алиева охватывает разные периоды творчества художника Эльдениза Бабаева.

На выставке демонстрируются около 70 живописных и графических работ художника - портреты, натюрморты, пейзажи, исторические и жанровые картины, воспевающие блестящую Победу Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, несокрушимую дружбу Азербайджана и Турции, а также культуру, обряды и быт азербайджанского народа.

На выставке представлены графические портреты выдающихся поэтов Азербайджана и Турции, поэтов, творчество которых отражает идеи свободы и независимость двух братских народов.

Одновременно на выставке состоится презентация книги-каталога "Эльдениз Бабаев. Весть о Победе" (автор - Мирза Талыбов), отражающая жизнь и творчество художника, а также его общественную и просветительскую деятельность.

Выставка проводится при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики, Главного управления культуры города Баку, Центра Ататюрка в Азербайджане, Музейного центра, Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана, Союза художников Азербайджана, Бакинского центра искусств, Центра искусств "Хатаи" и Художественной галереи "Баку".

Отметим, что Эльдениз Бабаев родился в 1971 году в селение Болади Лянкяранского района. В 1990 году окончил Художественное училище имени Азима Азимзаде. В 1997 году получил образование на факультете живописи Азербайджанского государственного университета культуры и искусств. С 1989 по 1991 годы работал художником в Государственном музее музыкальной культуры Азербайджана. С 1989 года является членом Бакинского центра искусств. С 1998 по 2006 годы работал директором Картинной галереи "Гала" Главного управления культуры города Баку. С 2006 года - директор художественной галереи "Баку". За свои творческие достижения был удостоен многих местных и международных наград.