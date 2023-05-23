На открытии Azerbaijan Fashion Week представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Cizgi"

На открытии 14-го сезона официальной Недели моды страны - Azerbaijan Fashion Week в Музее каменной летописи состоялся показ коллекции известного дизайнера Гюльнары Халиловой "Cizgi", сообщает Day.Az.

Дефиле Cizgi by Gulnara Khalilova было встречено с большим интересом и сопровождалось овациями зрителей.

Гюльнара Халилова - руководитель Центра национальной одежды Азербайджана, член Евразийской ассоциации этнодизайнеров, доктор философии по искусствоведению. Коллекции дизайнера ранее с успехом демонстрировались на Неделях моды и международных мероприятиях в США, Великобритании, Швеции, Австрии, Румынии, Турции, России, Китае, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Болгарии, Норвегии, Сербии и других странах.

В рамках 14-го сезона Азербайджанской Недели моды, помимо показов новых коллекций, будут проведены панельные дискуссии, лекции и мастер-классы. С выпускниками профильных ВУЗов и начинающими дизайнерами встретятся байеры, специалисты по продвижению в социальных сетях, а также опытные местные и зарубежные кутюрье, которые поделятся секретами своего успеха, а также расскажут о том, как развиваться и адаптироваться к постоянно изменяющимся требованиям потребителей. В рамках проекта также объявлено о возрождении конкурса для молодых дизайнеров, основной темой которого станет Recycling.

Фото - Вугар Иманов.

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