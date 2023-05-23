Azerbaijan Fashion Week -2023: от ковровых элементов до стиля бохо и шикарных вечерних нарядов

В Баку в Музее каменной летописи состоялся первый день показов 14-го сезона официальной недели моды страны - Azerbaijan Fashion Week, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мода - это не только высокое искусство, но и прибыльный бизнес - именно таким образом была обозначена основная тема 14-го сезона. На сегодняшний день индустрия моды является одним из самых динамичных и перспективных секторов современной экономики.

Традиционно показы каждого сезона начинаются с представления коллекций одежды для самых маленьких. В рамках детского блока свои коллекции показали местный бренд Xarı Bülbül, а также гости из Казахстана - A.Sain и Turan Agency.

Вечерний блок показов открыла руководитель Центра национальной одежды Азербайджана, член Евразийской ассоциации этнодизайнеров, доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова. В рамках Cizgi by Gulnara Khalilova она представила новую коллекцию - наряды как с национальными ковровыми элементами, так и с не выходящими из моды принтами в клетку и горошек.

Следующей на подиуме AFW была представлена коллекция российско-французского кутюрье Naz Maer. Его без преувеличения можно назвать крестником неподражаемого Жана-Поля Готье, под началом которого Naz Maer проработал 7 лет, создавая коллекции для его Дома моды. В рамках Азербайджанской Недели моды Naz Maer представил свою новую коллекцию блестящих во всех смыслах этого слова вечерних нарядов, расшитых пайетками и камнями, и украшенных перьями и бахромой.

Известный казахстанский дизайнер Alexey Chzhen представил на подиуме AFW свою новую коллекцию, выполненную в стиле бохо. Как признался сам автор, несмотря на то, что большинство его коллекций традиционно создаются в черном цвете, в этом сезоне он ощущал внутреннюю необходимость обратиться к белому цвету. Коллекция не имеет какого-либо глубокого философского смысла, автора скорее привлекла легкость фактуры материалов, которые он использовал при создании нарядов. А благодаря игре двух противоборствующих цветов - черного и белого, в коллекции прекрасно расставлены акценты и привлечено внимание к деталям.

Fashion School by Menzer Zakizade представили коллективный показ дебютных коллекций трех своих учеников - бренда IENA, созданного Элладой Махмудовой, бренда Sultan и дизайнера Туркай Мехбализаде.

Казахстанский дизайнер Lariya Jakambayeva представила свою коллекцию свободного кроя, выполненную в горчично-бежево-коричневых оттенках. Особое настроение было создано благодаря аксессуарам - необычным головным уборам оригинальной формы и фактуры, а также оперным перчаткам.

Закрывал первый день показов популярный казахстанский дизайнер Zherebtsov. Его новая коллекция, выполненная из итальянского льна, предназначена для отдыха и релакса. Основным вдохновением при создании коллекции ее автор называет африканское сафари. А оригинальная хореография показа, в рамках которого модели совершали бесконечное движение по кругу, придало модному шоу атмосферу мистического шабаша.

Вечер завершился веселой афтепати, прошедшей в ресторане Zafferano, в рамках которой безупречным блюдам, подаваемым гостям AFW, придал немного перчинки сет от DJ Edward Acid.

Сегодня, 23 мая, Azerbaijan Fashion Week продолжит свою работу, и в Музее каменной летописи будет проведен второй день показов 14-го сезона.

Фото - Надир Велиев