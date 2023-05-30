Выставка «Guilty Pleasure» бросает вызов традиционным понятиям о вкусе и аутентичности

Пространство современного искусства YARAT в Проектном пространстве ARTIM в Баку представит групповую выставку "Guilty Pleasure" (Предосудительное удовольствие), сообщили Day.Az в YARAT.

Участниками выставки, открытие которой состоится 1 июня, стали молодые азербайджанские художники - творческий дуэт Агаали Садирли и Наили Дадашзаде, Маляк Байрамлы, Агабаба Багиров, Nihad J., Тамерлан Халилова, Тамилла Мамедова, Нигяр Самедзаде, Нармин Зейналлы, а также "Kobranın ölüm rəqsi".

"Guilty Pleasure" - это социальный термин, означающий нечто приятное, обычно вызывающее незначительное чувство вины. Выставка бросает вызов традиционным понятиям о вкусе и аутентичности посредством любопытного исследования постоянно разрастающейся популярной эстетики в сфере китча, имитации оригинальности и потребительской культуры.

"Guilty Pleasure" отмечает неоспоримый лоск китча, который раскрывается во всех своих смелых проявлениях и становится центром этой выставки.

В эпоху сверхпотребления и массового производства традиционная иерархия высоких ценностей и китча становится размытой. Выставка охватывает поверхностность, демонстрируя преувеличенную сентиментальность, мгновенное эмоциональное удовлетворение, стремительное потребление в иронической форме.

"Предосудительное удовольствие" является тонким сарказмом над установившимися ценностными и эстетическими нормами, приглашая зрителей поразмыслить над парадоксом "что-то настолько плохо, что это хорошо".

Продолжая эту мысль, экспозиция оспаривает общепринятые представления о вкусе, побуждая исследовать личные предубеждения и противостоять культурным ожиданиям, которые диктуют, что считается приемлемым или желательным. Выставка сопоставляет в социальном контексте аспекты индивидуальной идентичности, образа жизни, традиций, поп-культуры, системы ценностей через эстетику и ставит целью быть дерзкой, эксцентричной, веселой и игривой, заставляя вас смеяться и вздрагивать одновременно.

Место проведение: Проектное пространство ARTIM (Ичеришехер, улица Кичик Гала, 5)

Даты проведения выставки: 1 июня - 3 сентября

Время работы: вторник - воскресенье, 12:00 - 20:00