Из Владивостока в Баку! Интервью с Ефимом Звеняцким в преддверии грандиозных гастролей Приморского театра

Впервые в Баку с 1 по 9 июля пройдут грандиозные гастроли Приморского академического краевого драматического театра имени М. Горького из Владивостока (Россия). Гастроли пройдут на сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Старейший академический театр драмы Дальнего Востока, самобытный, яркий, хранящий традиции классического русского психологического театра, в рамках гастролей представит шесть лучших своих спектаклей. Отметим, что в гастролях примут участие около 150 актеров включительно работников творческого коллектива, что является рекордным показателем. Более того, пять больших фур с декорациями, реквизитом и костюмами. Гости приедут за несколько дней до начала представлений, для них будут организованы культурная и экскурсионная программы.

В преддверии гастролей Trend Life побеседовал с художественным руководителем театра, народным артистом России Ефимом Звеняцким.

- Ефим Самуилович, как Вы расцениваете проведение гастролей в рамках расширения культурного сотрудничества между Азербайджаном и Россией? Чем для вас лично является визит в Баку?

- Гастроли являются важным событием в культурной жизни стран, и, особенно, налаживания творческих связей между Баку и Владивостоком, реализации дальнейших совместных проектов с участием азербайджанских и российских актеров, и театральных коллективов страны. Но представьте себе, что означает побывать на гастролях в десятки тысяч километров от Владивостока - в гостеприимном Азербайджане, который многие наши артисты впервые посетят. И привезти в вашу страну российскую театральную культуру Приморского края искренне идет от нашей души и сердца! Мы были во многих странах мира, но впервые наш театр примет участие с гастролями в Баку, и очень многое ожидаем от встречи с азербайджанскими зрителями. Верим, что наши спектакли понравятся и навсегда останутся в памяти.

В Баку я был всего один раз, но впечатления сохранились на всю жизнь. Потрясающие впечатления на меня произвела старая часть Баку - Ичери шехер, чистота и красота города, добродушие людей, и даже подземные уличные переходы вызывают восхищение. Грандиозное впечатление на меня произвел многометровый флаг Азербайджана, возвышающийся на территории Приморского бульвара. И, конечно же, особо хотелось бы отметить разнообразие и вкус азербайджанской национальной кухни. Никогда в жизни не ел такой плов. Может, и на гастроли сейчас еду ради того, чтобы вновь попробовать это восхитительное блюдо (смеется). Я тогда дал себе слово, что обязательно привезу сюда свою труппу, и это сбывается.

- Зрителям будут представлены такие спектакли как "Мастер и Маргарита", "Поминальная молитва", "Иванов", "Эдит и ее демоны", "Собака на сене", "Крейсера". Почему вы выбрали для бакинского зрителя именно эти спектакли?

- Приходится сожалеть, что можем привезти всего шесть спектаклей из нашего богатого репертуара, которые неизменно пользуются большой любовью театралов. Очень жаль, что бакинские зрители не смогут посмотреть все двадцать шесть наших спектаклей. У нас отличная труппа, прекрасный репертуар, и выбор данных спектаклей для бакинской публики имеет свои своеобразные исторические особенности. Так, например, "Поминальная молитва" путешествует со мною 23 года, а "Иванов" - 28 лет! "Мастер и Маргарита" и "Собака на сене" - это классика, поставленная по Булгакову и Лопе де Вега. Особая гордость за "Крейсера", поставленного по исторической драме Валентина Пикуля. Каждый из спектаклей несет свой посыл, и уверен, что зрители получат истинное удовольствие.

- Гастроли организованы в рамках "Года Гейдара Алиева" и в связи со 150-летием азербайджанского профессионального национального театра, при поддержке Правительства Приморского края России и министерства культуры Азербайджана. Как бы Вы могли охарактеризовать роль великого лидера Гейдара Алиева в деле развития культуры между Азербайджаном и Россией?

- Выдающемуся государственному деятелю Гейдару Алиеву принадлежит очень большая роль не только в развитии культуры отношений между нашими странами, но и во многих сферах в бывшем Союзе. Я жил в этот период и все видел своими глазами. В начале 80-х он был приглашен на работу в Москву, был членом Политбюро ЦК КПСС, первым заместителем председателя Совета Министров СССР, и одним из тех, который поддержал строительство Байкало-Амурской магистрали (БАМ) до северных территорий России. Именно Гейдар Алиев осенью 1984 года забил "золотой костыль" в шпалу БАМа, что свидетельствовало о завершении грандиозной железнодорожной магистрали. В Советское время, когда произносилось имя Гейдара Алиева - всегда перед глазами был образ мужественного человека и выдающейся личности, который трудился во благо Азербайджана и всего Союза. Самым главным для Гейдара Алиева были люди, во имя которых он неустанно трудился. Поэтому проведение гастролей в Азербайджане в год 100-летия великого Гейдара Алиева очень значимо для нашего Приморского театра. Кстати, в ноябре этого года на сцене нашего театра во Владивостоке пройдет торжественный вечер, посвященный 100-летию великого Гейдара Алиева. Хотелось бы выразить особую признательность губернатору Приморского края Олегу Кожемяко за создание условий, чтобы посетить с гастролями Азербайджан. И, конечно же, важным является то, что гастроли совпали со 150-летием азербайджанского профессионального национального театра, что позволяет нам и дальше развивать творческое сотрудничество, взаимообогащаться театральными культурами, дарить людям прекрасное искусство.