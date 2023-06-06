Азербайджанский танцевальный дуэт поднялся на мировой пьедестал в Великобритании

Известные азербайджанские танцоры, семейная чета Эльдар Джафаров и Анна Сажина стали бронзовыми призерами Международного турнира по спортивным бальным танцам среди профессионалов The Blackpool Dance Festival (Великобритания), который проходит ежегодно с 1920 года, сообщает Day.Az.

Если для профессиональных теннисистов самым престижным турниром является Wimbledon, для спортсменов - Олимпийские игры, то для профессиональных танцоров - это The Blackpool Dance Festival.

"Для нас с Анной Блэкпульский фестиваль - это не соревнования по бальным танцам, это наш образ жизни. С раннего детства мы смотрели записи с турнира на видеокассетах и мечтали когда-нибудь хоть раз оказаться на этом паркете. Оказавших на этом паркете, мы оба мечтали когда-нибудь приблизиться к финалу. Мы тренировались всю жизнь и тренируемся до сих пор ежедневно. 22 года подряд мы принимаем участие в турнирах и чемпионатах, 19 из них в паре. После нашей встречи с Аней в Италии, свадьбы и рождения ребенка, наши цели остаются неизменными. Последние два года мы проходим в финал The Blackpool Dance Festival. Для нас это большая гордость! Когда детские мечты сбываются, жизнь становится ярче и насыщеннее. У нас есть смысл жить, творить, наслаждаться искусством бального танца, вдохновляться и вдохновлять. Мы рады, что спустя столько лет, продолжаем вместе идти к нашим целям и гордо несем флаг Азербайджана на мировых первенствах", - сообщил Trend Life Эльдар Джафаров.

Заслуженные мастера спорта международного класса Эльдар Джафаров и Анна Сажина являются основателями Профессионального танцевального союза в Азербайджане (AzDC). С 2005 года представляют страну на спортивной танцевальной арене и являются первой парой из Азербайджана, вошедшей в мировую танцевальную элиту. Пятикратные чемпионы мира по бальным танцам среди профессионалов, обладатели титулов мировых и европейских первенств по различным видам танцев, престижных международных турниров.